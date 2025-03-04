Автодилеры могут ввести скидки на новые машины из-за загрузки складов

«В марте мы планируем показать привлекательное ценовое предложение как на автомобили, ввезенные параллельным импортом, так и на официальные франшизы. Главная причина — это затоваривание складов. Февральские результаты продаж показали себя не лучшим образом. И у всех стоит задача разгрузить склад», — сказал Иванов.