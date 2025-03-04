Аналитики сообщили о незначительном росте цен на вторичку в мегаполисах

По данным «Домклик», Пермский край занял первое место в рейтинге российских регионов, где существеннее всего снизились цены на вторичные однушки. За год средняя стоимость 1 кв. м этого типа жилья в регионе уменьшилась на 4,8%. Второе место по темпам снижения с 4,7% заняла Свердловская область, третье с 4,2% — у Красноярского края. В Московской области снижение составило 2,3%.