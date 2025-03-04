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Аналитики сообщили о незначительном росте цен на вторичку в мегаполисах

Колебания цен на вторичное жилье в феврале 2025 года в городах-миллионниках по-прежнему остались в рамках статистической погрешности. Наиболее заметно готовое жилье подорожало в Казани, Воронеже и Челябинске.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В феврале 2025 года медианная цена 1 кв. м на рынке вторичного жилья городов-миллионников составила 139 тыс. руб., что на 0,7% больше январского показателя. Таким образом, на рынке готового жилья зафиксирован незначительный рост цен, говорится в поступившем в редакцию исследовании аналитиков платформы «Яндекс Недвижимость».

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, повышение Центробанком ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами. «Сейчас рынок находится в ожидании дальнейших решений регулятора», — говорит Белокуров.

Первое место по росту медианной цены на вторичное жилье за месяц среди всех городов-миллионников заняла Казань. По итогам февраля «квадрат» на вторичном рынке в этом городе стоит 183 тыс. руб., что на 1,9% больше, чем в январе.

Второе место с ростом медианной цены на 1,5% занял Воронеж (до 105 тыс. руб.).

На третьей позиции с месячным ростом на 1,3% оказался Челябинск, где медианная цена «квадрата» зафиксирована на отметке 98 тыс. руб.

Четвертое место с ростом на 1,2%, разделили Санкт-Петербург (до 212 тыс. руб.) и Екатеринбург (до 122 тыс. руб.).

Замыкает первую пятерку рейтинга Ростов-на-Дону (+0,9%, до 121 тыс. руб.).

В Москве вторичное жилье подорожало на 0,4%, до 353 тыс. руб. за 1 кв. м. Снижения средней медианной цены 1 кв. м в феврале не зафиксировано ни в одном городе-миллионнике, уточняется в сообщении.

По данным «Домклик», Пермский край занял первое место в рейтинге российских регионов, где существеннее всего снизились цены на вторичные однушки. За год средняя стоимость 1 кв. м этого типа жилья в регионе уменьшилась на 4,8%. Второе место по темпам снижения с 4,7% заняла Свердловская область, третье с 4,2% — у Красноярского края. В Московской области снижение составило 2,3%.