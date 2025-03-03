Затапать «крота»: банки обяжут выявлять сотрудников — пособников аферистов

Полученные результаты не только позволят выявить соучастника мошенников, но и усовершенствовать свои антифрод-процедуры. В частности, это могут быть дополнительные проверочные триггеры. Если же таких изменений не требуется, то кредитная организация должна зафиксировать факт, что конкретный сотрудник не выполнил требования установленных процедур, и определить меры персональной ответственности. Также все полученные результаты нужно доводить до всех работников банка, чтобы они понимали последствия за выдачу кредита под влиянием мошенников.