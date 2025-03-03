За чем следить инвестору на этой неделе

Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 87−92 за доллар, 90−96 за евро и 11,9−12,6 за юань, прогнозируют в «Финаме». Индекс Мосбиржи может скорректироваться до района 3000 пунктов — рост возможен только на фоне позитивных новостей о диалоге между РФ и США.