За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок акций продолжает корректироваться — на прошлой неделе индекс Мосбиржи закрепился ниже 3200 пунктов, отметили в ФГ «Финам». Тем не менее бумаги российских компаний могут получить поддержку на фоне новостей об урегулировании украинского конфликта.
Во вторник, 4 марта, банк МКБ, лизинговая компания «Европлан», энергетическая компания «Юнипро» и «Аэрофлот» опубликуют отчетность по МСФО за 2024 год, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». Помимо того, Мосбиржа представит данные об объеме торгов за февраль, добавили в «Финаме».
В среду сервис подбора вакансий «Хэдхантер» и МТС представят годовой отчет по МСФО за 2024-й, уточнили в «Цифра брокер». Также золотодобывающая компания «Полюс» поделится операционными результатами за второе полугодие и весь 2024-й, добавили в «БКС Мир инвестиций».
6 марта Мосбиржа представит отчет по МСФО за IV квартал 2024-го, а IT-компания «Диасофт» — за девять месяцев 2024-го, уточнили в «Финаме». Годовой отчет представит банк «Санкт-Петербург», добавили в «Цифра брокер».
В пятницу, 7 марта, отчетностью по МСФО поделится «Совкомфлот», добавили в «Газпромбанк Инвестиции».
Также на прошлой неделе запустился новый важный тренд — активно стали обсуждать перспективы редкоземельных металлов. В ближайшие несколько лет от этого могут выиграть такие компании, как Левозерский ГОК, Туганский ГОК, «Редкие земли», Соликамский магниевый завод и Завод редких металлов, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Котировки облигаций могут негативно отреагировать на возможное ускорение инфляции на этой неделе, уточнил старший финансовый аналитик сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. Однако в базовом сценарии индекс гособлигаций RGBI будет двигаться в диапазоне 106−110 пунктов.
Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 87−92 за доллар, 90−96 за евро и 11,9−12,6 за юань, прогнозируют в «Финаме». Индекс Мосбиржи может скорректироваться до района 3000 пунктов — рост возможен только на фоне позитивных новостей о диалоге между РФ и США.