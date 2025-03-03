Юристы оценили вероятность финансовых исков от ушедших из России компаний

Ситуация с непредвиденным уходом иностранных компаний из России, санкциями и контрсанкциями привела к возникновению множества претензий и финансовых требований как в одну, так и в другую сторону. «Российские компании также будут принимать меры для защиты своих интересов», — считает Захаренко. Например, по ее словам, к экс-представительству Microsoft российской компании «Майкрософт Рус», конечным и единственным бенефициаром которой по состоянию на сегодняшний день выступает американская корпорация Microsoft, также предъявлено множество исков со стороны российских компаний. «Согласно статистике, количество исков, поданных к Microsoft за начало 2025 года, в разы больше, чем общее число исков за 2023 и 2024 годы. Интересным представляется и срок рассмотрения дел. Например, по иску “Ленты” к “Майкрософт Рус” на сумму 15,9 млн руб., поступившему в суд 27 января, 25 февраля уже было вынесено решение об удовлетворении иска (речь в нем идет об оказании услуг поддержки Microsoft, прекращенном компанией “без уведомления”, в одностороннем порядке. — РБК)», — отмечает Захаренко. Таким образом, она допускает рост количества исков как со стороны ушедших компаний, так и со стороны российских компаний к ушедшим.