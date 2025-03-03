Время на трудности: бизнес стал в 1,5 раза чаще просить смягчения условий кредита

Малые компании стали в полтора раза чаще обращаться в банки для смягчения условий кредита — в IV квартале заявку на реструктуризацию подало почти каждое десятое предприятие с долгами (56 тыс. организаций), выяснили «Известия». Число таких заявок — важный показатель, на который ЦБ ориентируется при принятии решений по ключевой, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Из-за высоких процентов у компаний всё больше проблем с погашением долгов. Как это может сказаться на мартовском решении по ключевой — в материале «Известий».