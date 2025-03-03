Время на трудности: бизнес стал в 1,5 раза чаще просить смягчения условий кредита

Малые компании стали в полтора раза чаще обращаться в банки для смягчения условий кредита — в IV квартале заявку на реструктуризацию подало почти каждое десятое предприятие с долгами (56 тыс. организаций), выяснили «Известия». Число таких заявок — важный показатель, на который ЦБ ориентируется при принятии решений по ключевой, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Из-за высоких процентов у компаний всё больше проблем с погашением долгов. Как это может сказаться на мартовском решении по ключевой — в материале «Известий».
Как бизнес реструктурирует кредиты
У сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) к концу 2024-го резко усилились проблемы с погашением кредитов. С октября по декабрь почти 56 тыс. компаний подали заявки на реструктуризацию кредитов — это почти на 40% больше III квартала, следует из информбюллетеня ЦБ («Известия» его изучили).
Реструктуризация — это изменение условий кредита для тех, кто оказался в сложной ситуации. Однако это не означает, что заемщики совсем перестанут обслуживать свой долг перед банками, подчеркнул член президиума «Опоры России», председатель комитета по финансовым рынкам Павел Самиев. Есть несколько вариантов разрешения проблемы. Например, можно отсрочить погашение — это позволит временно не платить по долгам. Или увеличить срок: тогда общий период выплаты кредита вырастет, а сумма ежемесячного платежа снизится.
По наиболее свежим данным регулятора, к 1 января 2025-го задолженность была у 646 тыс. субъектов МСП. Так, заявки на реструктуризацию подала почти каждая десятая малая компания с кредитами.
За весь 2024 год в банки поступило порядка 167 тыс. заявлений об изменении условий кредитов. При этом финорганизации провели лишь 44,5 тыс. реструктуризаций на общую сумму 520 млрд рублей, сообщается в документе ЦБ. В пресс-службе регулятора уточнили «Известиям»: если говорить об объеме реструктурированных кредитов, а не о количестве проблем с долгами у бизнеса, то на фоне всего портфеля ссуд юрлицам он несущественный — менее 2%.
Банки неохотно комментируют вопросы реструктуризации. В «Дом.РФ» «Известиям» сообщили, что за второе полугодие 2024-го к ним поступило всего несколько заявок. Как отметила вице-президент финорганизации Анна Корнелюк, все обращения на реструктуризацию принимаются в работу, затем клиентам предоставляются кредитные каникулы до шести месяцев.
О росте заявок на реструктуризацию от малых компаний говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке 14 февраля.
«В целом бизнес сохраняет финансовую устойчивость. Мы также внимательно отслеживаем, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса, что, конечно, важно», — подчеркнула председатель Банка России.
В процентном отношении больше всего заявок на упрощение условий по кредитам приходится на среднесрочные и длинные ссуды. А в разрезе отраслей — на производственные предприятия, полагает Павел Самиев. То есть речь идет о реальном секторе экономики.
Как предприниматели гасят кредиты
В ЦБ уверены: хорошая прибыль позволяет большинству компаний обслуживать кредиты даже по более высоким процентным ставкам. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой, опубликованном 26 февраля. Впрочем, там признают, что необходим мониторинг ситуации на кредитном рынке, так как предприятия с высокой долговой нагрузкой могут столкнуться с трудностями.
Также положительно на обслуживание кредитов повлияло авансирование госконтрактов, которое Минфин провел в январе. То есть компании получили деньги и направили их на погашение ссуд — в итоге не все средства дошли до экономики, многое осело в банках.
При этом спрос на кредитование со стороны бизнеса все-таки достаточно большой — в прошлом году общая задолженность выросла на 12%, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Это значит, что период жесткой денежно-кредитной политики малый и средний бизнес переживает непросто. И резкий рост спроса на упрощение условий подтверждает этот факт.
Если заемщики после реструктуризации не вернутся к нормальному графику выполнения своих обязанностей по кредиту, то это может привести к просрочкам и ухудшению показателей качества портфеля, уверен Павел Самиев из «Опоры России». В итоге финансовые организации станут неохотно одобрять новые заявки, потому что будут осознавать риски неуплаты, опасается эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Алексей Крылов.
Как бизнесу работать в условиях высоких ставок по кредитам
Субъекты МСП просят реструктуризировать кредиты, потому что ранее вынуждены были брать их при высокой ставке и в особых макроэкономических условиях, обратил внимание Алексей Крылов. Бизнес оказался не в состоянии заработать достаточно, чтобы обслуживать свой долг, а покупательная способность клиентов тоже снизилась, добавил он.
Большая часть кредитов предоставлялась МСП по плавающей ставке — «ключевая плюс 3−7 п.п.», пояснил независимый эксперт Андрей Бархота.
— На фоне роста ключевой автоматически увеличивалась и ставка по кредитам. Это привело к значительному росту ежемесячных платежей в счет обслуживания ранее взятой ссуды. В результате всё это делало невозможным не только новые заимствования для малых предприятий, но и обслуживание ранее взятых кредитов, — пояснил он.
Сейчас доступны займы либо для тех, кто имеет колоссальную маржинальность, либо для тех, кому не хватает в моменте совсем небольших сумм, уверен доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.
По словам гендиректора «Корпорации МСП» Александра Исаевича, запросы на реструктуризацию могут появляться в тех регионах, где вести бизнес сейчас проблематично, — например, на приграничных территориях, рядом с которыми проходят боевые действия, а также в Анапе и на побережье Черного моря, где произошел разлив мазута. «Корпорация МСП», в свою очередь, продлила гарантии и поручительства для малых компаний в этих регионах.
Какое решение примет ЦБ по ключевой ставке в марте 2025-го
Не все случаи реструктуризации бывают проблемными, считают в ЦБ. Само по себе увеличение количества заявок на смягчение условий кредитов не может быть фактором, влияющим на деловую активность, считает и глава ТПП РФ Сергей Катырин. Это лишь индикатор состояния экономики в целом и закредитованности малого бизнеса в частности, добавил Алексей Крылов из Торгово-промышленной палаты.
Тем не менее небольшие компании могут быстро адаптироваться к изменяющимся условиям через оптимизацию затрат, диверсификацию источников дохода и более эффективное управление денежными потоками, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Некоторые предприятия также рассматривают возможность привлечения инвестиций или использования альтернативных источников финансирования, а также используют государственные меры поддержки. Опыт показывает: после периодов, когда гасить ссуды сложно, бизнес всё равно возвращается в нормальные условия выплат, считает Павел Самиев из «Опоры России».
Однако для ЦБ заявки на реструктуризацию всё же важный показатель, не зря Эльвира Набиуллина отдельно останавливалась на нем. Резкий рост запросов может повлиять на регулятор и он не повысит ключевую ставку на ближайшем заседании в марте, полагают эксперты.