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Виноделы Италии оценили потери экспорта из-за пошлин США

В том случае, если США введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, экспорт вин из Италии может сократиться в денежном выражении на €1 млрд. Об этом рассказали в Ассоциации итальянских виноделов Unione Italiana Vini (UIV).

Источник: Roman Kraft/CC0

По данным организации, меры, принятие которых анонсировал президент США Дональд Трамп, приведут к потерям около €472 млн на этом рынке. Введение пошлин также может негативно отразиться на экономиках других стран, вследствие чего упадет и экспорт вина на другие рынки. Так, упасть может экспорт в Канаду (-6%) и Евросоюз (-5%). На эти два рынка и США приходятся 80% экспорта итальянских вин в денежном выражении. Суммарные потери за год могут составить 11% или €716 млн, говорят в UIV.

По всему миру экспорт может сократиться на €920 млн.

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Как отметил президент UIV Ламберто Фрескобальди, необходимо объединить усилия итальянских виноделов с американскими импортерами и дистрибьюторами. По его словам, рынок США для вин Италии сейчас можно оценить в €1,9 млрд (24% от общего объема экспорта). Фрескобальди отметил, что введение пошлин в размере 25% на товары из Евросоюза будет означать фактически полный уход итальянских вин с рынка США. «Мы просим итальянскую и европейскую дипломатию приложить максимальные усилия, чтобы переговоры о будущем торговых отношений с США могли начаться уже сейчас. Вино должно быть “в портфеле” предложений Комиссии по ребалансировке торговли между двумя блоками», — заявил Фрескобальди.

В феврале президент США Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на товары из Евросоюза. По его словам, это связано с тем, что страны Еврозоны не приобретают американские автомобили и сельскохозяйственные товары. «Они не покупают почти ничего. А мы у них все покупаем», — отмечал Трамп.

После вступления в должность Трамп объявил о 25% пошлинах в отношении товаров из Мексики и Китая. Позже он решил на месяц отсрочить их вступление в силу, но в конце февраля заявил, что они начнут действовать с 4 марта.