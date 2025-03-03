Виноделы Италии оценили потери экспорта из-за пошлин США

По данным организации, меры, принятие которых анонсировал президент США Дональд Трамп, приведут к потерям около €472 млн на этом рынке. Введение пошлин также может негативно отразиться на экономиках других стран, вследствие чего упадет и экспорт вина на другие рынки. Так, упасть может экспорт в Канаду (-6%) и Евросоюз (-5%). На эти два рынка и США приходятся 80% экспорта итальянских вин в денежном выражении. Суммарные потери за год могут составить 11% или €716 млн, говорят в UIV.