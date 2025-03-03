В России стали доступны фьючерсы на бензин для массового инвестора

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (бывшая СПбМТСБ, а ныне Петербургская биржа) запустила торги двумя расчетными фьючерсами на бензин. Об этом в эфире телеканала РБК заявил старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов, также об этом говорится в пресс-релизе площадки (есть у «РБК Инвестиций»). По его словам, сделки с контрактами, базовыми активами для которых является бензин марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на местах производства в европейской части России, стали доступны клиентам с 28 февраля.