В России стали доступны фьючерсы на бензин для массового инвестора

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (бывшая СПбМТСБ, а ныне Петербургская биржа) запустила торги двумя расчетными фьючерсами на бензин. Об этом в эфире телеканала РБК заявил старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов, также об этом говорится в пресс-релизе площадки (есть у «РБК Инвестиций»). По его словам, сделки с контрактами, базовыми активами для которых является бензин марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на местах производства в европейской части России, стали доступны клиентам с 28 февраля.
«Мы запустили сейчас новую линейку контрактов — это расчетные контракты на дизельное топливо и на автомобильный бензин на наши базовые индексы в европейской части. Нам кажется, что довольно интересный инструмент, может быть востребован рынком. Надеемся, что будет успешным, будет активно торговаться», — заявил топ-менеджер.
Контракты вводятся с глубиной обращения на три месяца вперед. Технические параметры контрактов (фьючерс на «Регуляр-92», фьючерс на «Премиум-95»):
лот: одна тонна;
день/период исполнения: предпоследний торговый день месяца исполнения. В декабре исполнение происходит 20-го числа либо в предыдущий торговый день, если выпадает на неторговый день. Так, ближайшие апрельские фьючерсы будут исполнены 28 марта;
цена исполнения — цена базисного актива данного фьючерса, определяемая как значение соответствующего биржевого индекса цен такого нефтепродукта в день исполнения;
ставка гарантийного обеспечения (ГО) — 7% на 28 февраля (является плавающей величиной, базово составляет 5%);
биржевой сбор — 0,015% от объема договора;
клиринговый сбор — 0,011% от объема договора.
По итогам торгов 28 февраля стоимость одного контракта на бензин «Регуляр-92» с экспирацией в апреле составила ₽51,5 тыс., на «Премиум-95» — ₽57,44 тыс. С экспирацией в мае стоимость фьючерса на «Регуляр-92» составляет ₽54 тыс., а «Премиум-95» — ₽58 тыс.
Индексы бензинов «Регуляр-92» и «Премиум-95», выступающие базовым активом для новых фьючерсов, рассчитываются на основе сводных биржевых цен в биржевой секции «Нефтепродукты» с учетом вторичного рынка в реальном времени, отмечается в сообщении Петербургской биржи.
«К сожалению, на сегодняшний день большого количества брокеров у нас не представлено на торгах. Мы будем с ними активно работать. Контракт сконфигурирован таким образом, чтобы он был доступен в том числе физическим лицам», — отметил Карпов.
Ранее на площадке торговались только поставочные фьючерсы на бензин. С помощью новых контрактов частные инвесторы смогут зарабатывать на изменении цен на спотовом нефтепродуктовом рынке, а также хеджировать ценовые риски, сказано в пресс-релизе биржи.
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его с последующей физической поставкой.
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет (например, индексы или сырьевые товары). В таком случае на счет инвестора будет просто зачислена/списана разница между покупкой и продажей контракта.
Впервые о планах начать торги расчетными фьючерсами на бензин в марте прошлого года сообщил начальник управления развития рынка деривативов Петербургской биржи Алексей Чечурин. Позднее управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии биржи Сергей Трофименко уточнил «РБК Инвестициям», что запуск этих инструментов запланирован на февраль 2025 года, а также что частные инвесторы смогут совершать сделки с новым контрактом через приложение брокера.
По итогам 2024 года объем торгов в секции нефтепродуктов составил рекордные за всю историю биржи 37,19 млн тонн, следует из презентации итогов прошлого года, представленной на пресс-конференции. Показатель превысил результат 2023 года на 20%. Денежный оборот в секции вырос на 33,2% в сравнении с 2023 годом и составил ₽2,15 трлн.