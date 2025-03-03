В Армавире построят пресс алюминиевых профилей для поездов ВСМ

«Армавирская металлургическая компания» (АМК) планирует построить в Армавире крупнейший по объему производства завод по прессованию алюминиевых профилей … Назначение пресса — производить алюминиевые профили для сварки корпусов вагонов первых в России высокоскоростных поездов, которые сейчас разрабатываются для мегапроекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург", — сообщил глва компании.
Корпус вагона высокоскоростного поезда должен быть выполнен из широких алюминиевых профилей, иначе поезд не сможет разгоняться и безопасно эксплуатироваться — это мировая практика, альтернатив нет, отметил Симаков. «Мы уже ведем проектные работы на строительной площадке в Армавире и переговоры с потенциальными поставщиками оборудования, инвестиции в пресс оцениваем примерно в 7 миллиардов рублей», — добавил он.
По его словам, активное развитие российской машиностроительной отрасли позволит в среднесрочной перспективе обеспечить заказы на широкий профиль до 20 тысяч тонн в год, что обеспечит окупаемость оборудования. Источники РИА Новости в отрасли рассказали, что в России нет пока прессов, способных производить самые крупные комплектующие первой российской высокоскоростной модели — корпуса, они есть только в Китае.
«Мы рассчитываем дозагрузить пресс заказами от других машиностроительных отраслей, а также строительной отрасли. Стройка во всем мире является крупнейшим потребителем этого металла, постоянно появляются новые варианты применения алюминиевых профилей, в том числе для уникальных архитектурных решений. Продукция пресса будет иметь также хороший экспортный потенциал, ведь ни в Турции, ни в странах Персидского залива на текущий момент подобного оборудования нет», — рассказал Симаков.
АМК входит в ГК «РИАК», крупного производителя алюминиевых профилей для строительной отрасли. По данным ЕГРЮЛ, АМК бала зарегистрирована в Краснодарском крае в марте 2023 года. Основной вид деятельности компании — литье прочих цветных металлов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине года. Дорога по плану будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.