В Армавире построят пресс алюминиевых профилей для поездов ВСМ

«Мы рассчитываем дозагрузить пресс заказами от других машиностроительных отраслей, а также строительной отрасли. Стройка во всем мире является крупнейшим потребителем этого металла, постоянно появляются новые варианты применения алюминиевых профилей, в том числе для уникальных архитектурных решений. Продукция пресса будет иметь также хороший экспортный потенциал, ведь ни в Турции, ни в странах Персидского залива на текущий момент подобного оборудования нет», — рассказал Симаков.