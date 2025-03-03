У РЖД вырос экспорт грузов на восток на фоне отмены угольных квот

Январь стал первым месяцем, когда стали действовать новые принципы перевозки угля. С 2025 года экспортные поставки топлива осуществляются в соответствии с Правилами недискриминационного доступа (ПНД): теперь уголь транспортируется в одиннадцатой очереди, в то время как до этого он стоял в третьей. Этот приоритет обеспечивали соглашения между РЖД и угледобывающими регионами на доставку продукции на экспорт на Восток. В 2024 году их объем был максимальным и составил около 100 млн т, квоты распространялись на Кузбасс, Якутию, Бурятию, Хакасию, Иркутскую область и Туву.