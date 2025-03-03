Трамп заявил, что у Мексики и Канады нет шансов избежать пошлин

«Возможностей не осталось ни для Мексики, ни для Канады. Нет. Пошлины установлены и вступают в силу завтра», — заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, остались ли еще шансы на предотвращение введения пошлин до конца понедельника.
Американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Трамп также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.