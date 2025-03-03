Суд признал банкротом владельца интернет-магазина «Плеер.ру»

Конышев основал «Плеер.ру» в 2001 году. Интернет-магазин был предназначен для продажи, покупки или обмена аудиоэлектроники. Конкуренты обвиняли его в демпинге. Правоохранительные органы приостанавливали работу магазина на несколько дней в июле 2018-го. Аналогичное решение вынес суд в 2019-м по обвинению в неуплате налогов. В сентябре 2024 года «Плеер.ру» прекратил работу. Конышев в интервью «Коммерсанту» объяснил это срывом сделки по продаже магазина, средства от которой должны были пойти на погашение задолженности перед поставщиком электроники. Источник Shopper’s утверждал, что менеджеры компании уволились одним днем.