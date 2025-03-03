Стал известен лидер рейтинга городов по масштабам строительства квартир

Предпоследнее место в рейтинге занимает Мурманск с результатом лишь незначительно лучше, чем в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, еще в пяти крупных городах России на начало 2025 года строят очень мало квартир (менее 0,2 квадратного метра на человека). В эту пятерку входят: Нижний Тагил, Новокузнецк, Нижневартовск, Анадырь и Горно-Алтайск. Еще в восьми городах объемы строительства от 0,2 до 0,4 квадратного метра на душу населения.