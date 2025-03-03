Состояние российских миллиардеров выросло на $8 млрд

С начала текущего года совокупное состояние наиболее состоятельных российских миллиардеров продемонстрировало рост на 7,764 миллиарда долларов, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
В настоящее время в престижный список из 500 богатейших людей планеты входят двадцать представителей России. По состоянию на третье марта их суммарное состояние достигло внушительной отметки в 292,56 миллиарда долларов.
Лидирующую позицию среди российских миллиардеров продолжает удерживать Владимир Потанин, являющийся одним из ключевых акционеров «Норникеля». Его персональное состояние увеличилось на 1,77 миллиарда долларов и достигло 29,6 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла», чье состояние выросло на 1,31 миллиарда долларов и составило 26,6 миллиарда долларов.
На третьей позиции расположился Владимир Лисин, возглавляющий совет директоров НЛМК. Его капитал увеличился на 2,03 миллиарда долларов, достигнув отметки в 23,8 миллиарда долларов.
Значительный рост продемонстрировало состояние Алишера Усманова, владеющего акциями крупнейшего в России производителя железной руды «Металлоинвест». Его капитал вырос на 3,1 миллиарда долларов и составил 16,3 миллиарда долларов.
Наиболее существенное снижение состояния зафиксировано у предпринимателя Михаила Фридмана — его капитал сократился на 2,26 миллиарда долларов до уровня 12,5 миллиарда долларов.
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