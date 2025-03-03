Производитель Jаgermeister зарегистрировал в России «Ягер»

Компания Mast-Jagermeister была основана в немецком Вольфенбюттеле в 1878 году Вильгельмом Мастом. Позже, уже в ХХ веке, его сын Курт стал развивать дело отца и в 1934 году представил рецепт идеального, на его взгляд, травяного ликера. Его массовое производство началось в 1935 году. Однако сам рецепт до сих пор держат в секрете. Известно только, что в состав напитка входят 56 разных трав, кореньев и специй.