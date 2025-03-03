Производитель Jаgermeister зарегистрировал в России «Ягер»

Исключительное право на товарный знак действует до конца ноября 2033 года. Он зарегистрирован по 32 и 33 классам Международной классификации товаров и услуг, которые предполагают использование знака для деалкоголизированных и безалкогольных напитков, а также для алкогольных напитков кроме пива.
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Компания Mast-Jagermeister была основана в немецком Вольфенбюттеле в 1878 году Вильгельмом Мастом. Позже, уже в ХХ веке, его сын Курт стал развивать дело отца и в 1934 году представил рецепт идеального, на его взгляд, травяного ликера. Его массовое производство началось в 1935 году. Однако сам рецепт до сих пор держат в секрете. Известно только, что в состав напитка входят 56 разных трав, кореньев и специй.
Помимо егермейстера компания Mast-Jagermeister выпускает и другой ликер — SchlehenFeuer. В марте 2022 года производитель заявил о приостановке поставок своей продукции на российский рынок. В июне 2024 года Mast-Jagermeister зарегистрировала в России знак Jagermeister.