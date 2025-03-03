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Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сталелитейная промышленность в ЕС может лишиться 12 тысяч рабочих мест на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС, также ряд европейских автопроизводителей могут перенести из-за этих мер производство в США, пишет колумнист агентства Блумберг Лайонел Лоран со ссылкой на анализ Bloomberg Intelligence.

Источник: © РИА Новости

Как говорится в его материале, отдельные европейские сталелитейные компании уже вкладывают средства в строительство заводов в США или планируют существенно сократить персонал в ближайшие годы.

«Это тенденция, которую президент Дональд Трамп, несомненно, надеется ускорить, готовясь ввести 25-процентные пошлины… В худшем случае сборы могут стоить европейской сталелитейной отрасли еще 12 тысяч рабочих мест, они также могут вынудить производителей автомобилей перенести производство в США», — пишет колумнист.

Согласно прогнозу Блумберг, введение США 25-процентных пошлин может поставить под угрозу 1,5% ВВП Евросоюза.

Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать «друг против друга», сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.