Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg

Как говорится в его материале, отдельные европейские сталелитейные компании уже вкладывают средства в строительство заводов в США или планируют существенно сократить персонал в ближайшие годы.
«Это тенденция, которую президент Дональд Трамп, несомненно, надеется ускорить, готовясь ввести 25-процентные пошлины… В худшем случае сборы могут стоить европейской сталелитейной отрасли еще 12 тысяч рабочих мест, они также могут вынудить производителей автомобилей перенести производство в США», — пишет колумнист.
Согласно прогнозу Блумберг, введение США 25-процентных пошлин может поставить под угрозу 1,5% ВВП Евросоюза.
Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать «друг против друга», сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.