Объем торгов в выходные на СПБ Бирже вырос вдвое и составил ₽1,52 млрд

Диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в субботу и воскресенье, существенно сужен по сравнению с будними днями. Это сделано для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний. До 1 мая 2025 года жесткие границы колебания цен по субботам и воскресеньям не будут выходить за границы +/-3% от последней текущей цены, которая рассчитывается по итогам последнего буднего торгового дня перед выходными, но границы могут быть изменены по согласованию с ЦБ.