Объем торгов в выходные на СПБ Бирже вырос вдвое и составил ₽1,52 млрд

Объем торгов на СПБ Бирже (SPBE) в выходные
Инвесторы заключили 74 336 сделок со всеми доступными на торгах 55 российскими ценными бумагами.
Биржевые торги в выходные стартовали на СПБ Бирже в феврале 2025 года. В первый раз они прошли в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля. Торги в субботу и воскресенье проводятся с 10:00 до 23:50 мск и представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. Соответственно, расчеты по заключенным в выходные дни сделкам осуществляются во вторник (Т+1). Торги проводятся с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге.
Торги в выходные позволяют инвесторам корректировать свои инвестиционные портфели и оперативно реагировать на новости, отмечал генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков.
Диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в субботу и воскресенье, существенно сужен по сравнению с будними днями. Это сделано для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний. До 1 мая 2025 года жесткие границы колебания цен по субботам и воскресеньям не будут выходить за границы +/-3% от последней текущей цены, которая рассчитывается по итогам последнего буднего торгового дня перед выходными, но границы могут быть изменены по согласованию с ЦБ.
Московская биржа запустила торги в выходные с 1 марта. Пока они проводятся в экспериментальном режиме. 1 марта 2025 года биржа проводила торги с 14:00 до 19:00, а 2 марта — с 09:50 до 19:00.
На первом этапе к торгам в выходные были допущены наиболее ликвидные акции, в том числе из индекса Мосбиржи (53 акции). Запуск торгов в полноценном режиме, как выяснили «РБК Инвестиции», запланирован на 5 июля. С этого момента к акциям будут добавлены паи паевых инвестфондов и инструменты срочного рынка.
Совокупный объем торгов на Московской бирже 1 и 2 марта составил ₽10,1 млрд. Всего инвесторы совершили 291 тыс. сделок. «Среди наиболее популярных [инструментов] были акции “Газпрома”, “Т-Технологий”, обыкновенные акции Сбербанка, акции банка ВТБ и НОВАТЭКа», — сообщил представитель площадки. Он также отметил, что «все торги прошли в штатном режиме».
В то же время к торгам выходного дня успели подключиться не все брокерские компании, писал ранее «Коммерсантъ».