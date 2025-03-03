На рынке этанола выявили схему по уходу от уплаты акцизов на ₽70 млрд

Из письма Росздравнадзора следует, что проверки выявили нарушения. Три организации оптовой торговли самостоятельно подали заявление о прекращении фармацевтической деятельности: ООО «Фармдом», АО «Актива» и ООО «Медиктел». Еще девять компаний получили предписания об устранении нарушений, среди которых: фактическое отсутствие препаратов с этанолом, которые числятся на балансе организации; отсутствие информации о приемке, хранении, реализации, передаче, уничтожении лекарств с этанолом; отсутствие складских помещений и оборудования; отсутствие измерения и анализа распределения температуры и относительной влажности в помещениях для хранения; отсутствие регистрации операций, связанных с обращением лекарств с этанолом, подлежащих предметно-количественному учету. Речь идет о компаниях «Фармтехнология», «Валеофарм», «Фармэкспресс», «Система Трейд» и других. Деятельность еще восьми приостановили на 90 суток, так как провести проверки на этих предприятиях оказалось невозможно в связи с отсутствием их по месту осуществления деятельности или проведения там ремонтных работ. РБК направил запрос в «Фармтехнологию», связаться с остальными перечисленными компаниями не удалось.