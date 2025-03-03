Московская биржа раскрыла объем первых торгов в выходные

1 марта 2025 года биржа проводила торги с 14:00 до 19:00, а 2 марта — с 09:50 до 19:00. Инвесторам были доступны наиболее ликвидные акции — всего 53 бумаги, в том числе акции из индекса Мосбиржи. Торги в выходные являются дополнительной сессией понедельника, а расчеты и клиринг по ним проводятся во вторник. Согласно условиям, определенным Банком России, для цен на активы установлен размер ценового коридора в пределах 3% (как вверх, так и вниз) от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы.