Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных в ответ на санкции

Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям будут иные, говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников. А президент Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в Россию иностранных компаний, заявил, что нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.