Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане

«Владимир Владимирович, мы же мечтали о 5 триллионах валового (регионального) продукта — 5 триллионов 200 миллиардов (в 2024 году). У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы. По объему промышленной продукции мы вышли на 5 триллионов 651 миллиард — 105 процентов рост, ВРП — где-то 103,9 (процента рост)», — сказал Минниханов.