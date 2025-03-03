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Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что обрабатывающая промышленность в регионе выросла на 10% с 2010 года.

Источник: © РИА Новости

В понедельник глава государства провел встречу с руководителем республики.

«Владимир Владимирович, мы же мечтали о 5 триллионах валового (регионального) продукта — 5 триллионов 200 миллиардов (в 2024 году). У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы. По объему промышленной продукции мы вышли на 5 триллионов 651 миллиард — 105 процентов рост, ВРП — где-то 103,9 (процента рост)», — сказал Минниханов.

По его словам, сельское хозяйство в регионе выросло на 10 процентов, строительство — 17 процентов, инвестиции в основной капитал — 12 процентов, а розничная торговля показывает 107 процентов.

«Обрабатывающая промышленность у нас растет: если взять с 2010 года, мы на 10 процентов увеличились», — добавил он.