Мемный месяц: почему биткоин отправился в свободное падение

Курс биткоина упал ниже $80 тыс. на этой неделе. По сравнению с пиком, достигнутым в середине января, спад составил около 27%. Параллельно обрушились котировки и других криптовалют. Обвал оказался сопоставим разве что с падением после краха биржи FTX в конце 2022 года. Причин спада множество, но они в очередной раз подтвердили статус криптовалют как крайне волатильного и ненадежного средства вложения капитала на контрасте с золотом, которое растет на фоне буквально тех же самых новостей. Остается лишь надеяться на исправление ситуации с переходом крипты в мейнстрим. Подробности о новом коллапсе биткоина — в материале «Известий».