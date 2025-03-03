Мемный месяц: почему биткоин отправился в свободное падение

Курс биткоина упал ниже $80 тыс. на этой неделе. По сравнению с пиком, достигнутым в середине января, спад составил около 27%. Параллельно обрушились котировки и других криптовалют. Обвал оказался сопоставим разве что с падением после краха биржи FTX в конце 2022 года. Причин спада множество, но они в очередной раз подтвердили статус криптовалют как крайне волатильного и ненадежного средства вложения капитала на контрасте с золотом, которое растет на фоне буквально тех же самых новостей. Остается лишь надеяться на исправление ситуации с переходом крипты в мейнстрим. Подробности о новом коллапсе биткоина — в материале «Известий».
Большие надежды
В день инаугурации Дональда Трампа биткоин установил свой исторический максимум, перевалив за отметку $109 тыс. До этого момента он беспрерывно рос на фоне самых позитивных ожиданий от смены руководства в Белом доме: криптоэнтузиасты рассчитывали на создание резервного фонда в биткоинах и другие усилия по продвижению виртуальных валют, а также превращение их в полноценные активы.
С 5 ноября, момента избрания Трампа, биткоин поднялся более чем в полтора раза. Тем более удивительно было увидеть крах, случившийся в следующие 40 без малого дней. На этой неделе ситуация обострилась. Биткоин за несколько дней потерял сразу 15%, эфириум — 25%. Сразу после этого грандиозного обвала в пятницу вечером произошел резкий подъем, позволивший отыграть 5−10% падения для важнейших криптовалют.
Значительная часть потерь произошла из-за распродажи краткосрочных инвесторов, которые ранее открыли явно спекулятивные позиции. Они лишились на ослаблении биткоина около $2 млрд и быстро поддались панике, значительно ухудшив ситуацию. Что произошло?
Пошлины дотянулись до крипты
Как считает большинство аналитиков, ключевой причиной обвала стала общая атмосфера на финансовых рынках. В первую очередь речь идет о заявлении Трампа всё-таки ввести после месячного моратория 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Кроме того, американская администрация планирует увеличить еще на 10 п. п. пошлины на китайские товары. Наконец, в апреле на горизонте еще и тарифы в отношении европейских стран.
Это довольно серьезная угроза. Рынки ожидают, что, во-первых, пошлины снизят экономический рост во всех странах, которые они затронут, включая и США. Во-вторых, есть риск нового ускорения инфляции. Хотя биткоин и другие криптовалюты изначально предполагались как актив, защищающий от инфляции, на деле так не получается, ведь при росте центробанки почти наверняка поднимут и ставки рефинансирования, что уменьшит ликвидность на рынке. В этом случае криптовалюты будут первыми пострадавшими.
Таким образом, одним из непреднамеренных последствий введения масштабных тарифов может стать падение биткоина и другой «крипты». Само собой нервозный и волатильный рынок закладывает такие риски заранее по принципу «продавай на слухах, покупай на новостях».
Мем-казино
Однако в последние несколько недель на крипторынке случилось еще кое-что. Мемкоинам — валютам, не имеющим никакой реальной ценности, кроме привязки к мемам или реальным людям, часто знаменитостям, — уже много лет. Но давно они не находились на первом плане в таком количестве.
Мемкоины, связанные с известными политиками, потрясли рынок. Сначала перед инаугурацией Трампа появился трампкоин, а затем монета его жены — Мелании. В обоих случаях ситуация развивалась по одному и тому же сценарию: валюта несколько дней бурно росла, а затем обваливалась, в результате чего инвесторы теряли большую часть вложенных средств. Так, валюта Мелании Трамп опустилась более чем на 90%.
Но всех переплюнул президент Аргентины Хавьер Милей. Он открыто поддержал мемкоин Libra, взлетевший в течение дня 14 февраля на несколько порядков, а затем так же быстро обрушившийся. Потери инвесторов составили $250 млн. Милей удалил пост с поддержкой Libra, но это ему запомнили. В Аргентине даже попытались объявить импичмент экстравагантному главе государства. Попытка успеха не имела, а рейтинги Милея даже немного подросли.
В конце концов аргентинцы от этого мероприятия никаких потерь не имели, а все убытки понесли инвесторы из Китая и США. Тем не менее миру достаточно наглядно показали совершенно лотерейные риски мемкоинов, даже связанных с крупными политическими деятелями. Никакой уверенности игрокам на рынке криптовалют это не добавило.
К слову, американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) прямо заявила, что мемкоины ценными бумагами считаться не могут. По идее это правильное и логичное заявление, но на фоне обвала биткоина оно только усилило панику на рынке.
Не золото и близко
Да и в целом усилия регуляторов США, от которых ожидали прорывов в вопросе признания криптовалют, пока разочаровывают инвесторов. Никаких значительных изменений пока не произошло. Международные резервы или специальные государственные фонды, заполненные биткоинами, пока остаются прерогативой еще одного латиноамериканского лидера — президента Сальвадора Наиба Букеле. Медленное продвижение вызывает всё больше беспокойства со стороны инвесторов, которые слишком сильно вложились в радужное будущее криптовалют в американской и мировой финансовой системе.
Справедливости ради, SEC протянула руку дружбы криптовалютному сообществу, приостановив ряд расследований, в том числе и направленных против крупнейшей биржи Coinbase. Но эти шаги пока не компенсируют в полной мере недостаток понятного законодательства и общих «правил игры».
В целом мы видим, что бум на рынке криптовалют, связанный с эйфорией от прихода к власти в крупнейшей экономике мира дружественного режима во главе с Трампом, потихоньку сошел на нет.
Но куда важнее, что одна из главных проблем, связанных с биткоином — его запредельная волатильность, — по-прежнему не решена. Равно как и до сих пор не понятно, какую именно пользу кроме финансовых спекуляций и возможностей обойти традиционные валютные системы могут предложить криптовалюты и блокчейн в целом. Наконец, не решена проблема скорости обращения: отставание от привычных платежных систем по числу транзакций в минуту остается огромным.
Ожидания от биткоина как альтернативного актива, не подверженного инфляции из-за ограниченности предложения, превращение его в новое золото выглядят довольно шаткими на фоне блестящих показателей золота материального. За последний месяц золото подорожало более чем на $150 на фоне геополитических неурядиц. Оно остается тихой гаванью для тех, кто боится доверять фиатным валютам и связанным с ними активами. В конце концов и от инфляции оно защищает, по крайней мере пока, гораздо лучше нестабильного биткоина.