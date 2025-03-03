Капитализация оборонных компаний Европы за день выросла на $30 млрд

Капитализация крупнейших оборонных компаний Европы в понедельник, 3 марта, выросла примерно на $30 млрд, подсчитал Bloomberg. Перспектива увеличения расходов на оборону в европейских странах привела к резкому росту акций компаний, работающих в этом секторе.
Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx Europe вырос почти на 8%, что стало наибольшим приростом за последние пять лет, пишет CNBC.
Многие акции европейских оборонных компаний на торгах в понедельник показали двузначный рост. Так, акции немецкого концерна Rheinmetall и французской аэрокосмической компании Dassault Aviation выросли на 19%, а бумаги шведской авиастроительной и оборонной компании Saab в начале торгов дорожали на 15%.
Акции немецкого концерна Rheinmetall, одного из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе, в этом году уже выросли более чем на 80% и подорожали в 11 раз за последние три года.
Германия изучает варианты увеличения расходов на оборону и инфраструктуру, сообщило агентство Reuters в воскресенье. Партии, которые, вероятно, сформируют следующее правительство Германии, рассматривают возможность создания специального оборонного фонда объемом €400 млрд ($416 млрд). Окончательное решение по созданию фонда еще не принято, сообщили источники агентства.
По словам источников Reuters, напряженная встреча в пятницу в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским усилила в Берлине ощущение необходимости срочного увеличения расходов на оборону.
Власти Франции также рассматривают возможность увеличения расходов на оборону, хотя необходимость сдерживать растущий дефицит бюджета страны и стоимость заимствований ограничивает такие возможности, сообщил Bloomberg. Министр финансов Франции Эрик Ломбар на пресс-конференции в понедельник заявил, что стране нужно будет найти пространство для маневра, потому что очевидно, что новый мировой баланс требует повышенных усилий в сфере обороны для сохранения мира.
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме.
В пятницу, 28 февраля, переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома в присутствии журналистов обернулись публичным обменом претензиями. Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Вэнс в Белом доме поспорили насчет украинского урегулирования, ситуации в стране, благодарности Киева за помощь Вашингтона
Спор Зеленского и Трампа насчет мирного урегулирования, который произошел во время визита украинского лидера в США, привел к срыву подписания соглашения по полезным ископаемым. Reuters сообщал со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в данный момент не заинтересован в соглашении о добыче полезных ископаемых с Украиной. После скандала в Белом доме The New York Times и The Wall Street Journal сообщили об угрозе прекращения помощи Украине со стороны США. Итоги встречи также усилили опасения, что США выйдет из военного альянса НАТО, сообщил Bloomberg.
В JPMorgan Asset Management считают, что в ближайшие годы расходы на оборону в Европе резко вырастут, даже если окончание конфликта в Восточной Европе станет возможным в 2025 году.
Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта, но не изменит его исход.