Капитализация оборонных компаний Европы за день выросла на $30 млрд

Спор Зеленского и Трампа насчет мирного урегулирования, который произошел во время визита украинского лидера в США, привел к срыву подписания соглашения по полезным ископаемым. Reuters сообщал со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в данный момент не заинтересован в соглашении о добыче полезных ископаемых с Украиной. После скандала в Белом доме The New York Times и The Wall Street Journal сообщили об угрозе прекращения помощи Украине со стороны США. Итоги встречи также усилили опасения, что США выйдет из военного альянса НАТО, сообщил Bloomberg.