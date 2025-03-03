Индекс Мосбиржи, отчет ТМК, рубль и торги выходного дня: дайджест

В фокусе внимания инвесторов по-прежнему останется геополитика, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. На прошлой неделе у США и Украины не получилось договориться о плане урегулирования ситуации. К тому же все более явным становится расхождение взглядов на конфликт в Восточной Европе у европейских стран и США. Инвесторы могут воспринимать это как сигнал в пользу сценария, когда потребуется больше времени для нормализации. По мнению эксперта, для российского рынка акций пока по-прежнему актуальна тактика Buy the dip (выкупать просадки). Пятничный минимум индекса Мосбиржи в районе 3140−3150 пунктов теперь выступает ближайшим уровнем поддержки.