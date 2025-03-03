Индекс Мосбиржи, отчет ТМК, рубль и торги выходного дня: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в пятницу, 28 февраля, большую часть дня показывал негативную динамику. В ходе торгов индекс Мосбиржи снижался до 3149,37 пункта, однако к концу сессии смог отыграть часть потерь. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1%, до 3200,48 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,62%, до 1142,37 пункта.
На вечерней сессии наблюдалась повышенная волатильность, вызванная встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Котировки сперва выросли на заявлении Трампа о близости договоренности о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а затем снизились после того, как переговоры между президентами вылились в перепалку и завершились ничем. К окончанию сессии рынок вновь отскочил вверх.
В итоге индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, к концу торгов поднялся на 1,63% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3234,35 пункта.
На утренних торгах в понедельник, 3 марта, индекс IMOEX2 показывал снижение на 1,28% — до уровня 3193,24 пункта по состоянию на 8:31 мск.
В марте рынок российских акций при отсутствии воодушевляющих геополитических новостей может развить нисходящую коррекцию и закрыть февральские гэпы, но подобные продажи скорее будут проходить в рамках фиксации прибыли, полагает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.
Техническим планом-минимум на март выступает возврат индекса Мосбиржи к важным 3300 пунктам, а в рамках всей весны не исключается ход на пики прошлого мая — область над 3500 пунктов, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Однако вряд ли движение от точки до точки будет линейным и спокойным, предупредил эксперт.
В фокусе внимания инвесторов по-прежнему останется геополитика, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. На прошлой неделе у США и Украины не получилось договориться о плане урегулирования ситуации. К тому же все более явным становится расхождение взглядов на конфликт в Восточной Европе у европейских стран и США. Инвесторы могут воспринимать это как сигнал в пользу сценария, когда потребуется больше времени для нормализации. По мнению эксперта, для российского рынка акций пока по-прежнему актуальна тактика Buy the dip (выкупать просадки). Пятничный минимум индекса Мосбиржи в районе 3140−3150 пунктов теперь выступает ближайшим уровнем поддержки.
Отчетность ТМК
В понедельник, 3 марта, ТМК опубликует финансовые результаты за второе полугодие 2024 года.
Аналитики Альфа-Банка ожидают снижения выручки по итогам шести месяцев на 13%, до ₽240,3 млрд. В банке полагают, что к такому результату привело сокращение объемов реализации трубной продукции. Это, в свою очередь, стало причиной сокращения скорректированной EBITDA с ₽51 млрд годом ранее до ₽38 млрд. При этом рентабельность по скорр. EBITDA, по прогнозам аналитиков, снизилась на 3 п. п., до 16%.
Несмотря на это, в Альфа-Банке ожидают положительный свободный денежный поток (FCF) за счет мер по нормализации оборотного капитала. Аналитики также по итогам полугодия прогнозируют чистый убыток в ₽11,8 млрд, что исключает возможность дивидендных выплат за этот период.
В тоже время, как ожидается, ТМК за полугодие нарастит чистый долг на 6%, до ₽260 млрд, а коэффициент чистый долг/EBITDA достигнет 3,2х, против 1,9х годом ранее.
Негативное влияние на результаты компании оказывают высокая ключевая ставка и ограничения на добычу нефти в рамках ОПЕК+, пишут аналитики Альфа-Банка. «В то же время мы считаем, что ТМК сможет восстановить свои финансовые показатели и вернуть рентабельность по EBITDA на уровень 20−22%, когда смягчится денежно-кредитная политика и улучшится спрос на внутреннем рынке», — заключили эксперты.
Российская валюта
Рубль продолжил в пятницу отступать от шестимесячных максимумов. По итогам торгов 28 февраля пара CNY/RUB выросла на 0,86%, до ₽12,123.
В БКС связали ослабление рубля с завершением налогового периода.
Фундаментально ослабление рубля может продолжиться до начала очередного налогового периода. На днях вступили в силу январские санкции против нефтегазового комплекса, и это тоже играет против российской валюты, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что в марте рубль будет реагировать на геополитику и может отступить от многомесячных пиков в рамках коррекции вместе со всем российским фондовым рынком. Ближайшие важные уровни для юаня, доллара и евро расположены у ₽13, ₽95 и ₽100 соответственно: возвращение выше может предвещать новую волну девальвации рубля, спрогнозировала эксперт.
Торги выходного дня
В минувшие выходные на Мосбирже в экспериментальном режиме начались торги выходного дня. 1 марта 2025 года биржа проводила торги с 14:00 до 19:00, а 2 марта — с 09:50 до 19:00.
На первом этапе к торгам в выходные были допущены наиболее ликвидные акции, в том числе из индекса Мосбиржи (53 акции). С целью ограничения волатильности по субботам и воскресеньям действует правило: цена не может отклоняться более чем на 3% в ту или иную сторону от цены закрытия пятницы.
К торгам выходного дня успели подключиться не все брокерские компании, писал ранее «Коммерсант». О своей готовности изданию сообщили в «Финаме», БКС и Альфа-банке.
Московская биржа раскрыла объем первых торгов в выходные
Совокупный объем торгов на Московской бирже 1 и 2 марта составил ₽10,1 млрд, сообщил РБК представитель площадки. Всего инвесторы совершили 291 тыс. сделок. «Среди наиболее популярных [инструментов] были акции “Газпрома”, “Т-Технологий”, обыкновенные акции Сбербанка, акции банка ВТБ и НОВАТЭКа», — уточнил представитель площадки. Он также отметил, что «все торги прошли в штатном режиме».
С технической точки зрения сессия выходного дня является утренней дополнительной сессией понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные, пройдут во вторник (в рамках режима T+1, когда поставка ценных бумаг происходит на следующий торговый день после сделки).
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что торги выходного дня должны позитивно сказаться на финансовых результатах Московской биржи.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:33 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽86;
- Банк «Металлург» (ст. м. «Профсоюзная»): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽86.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽96,79, продать — по ₽95,31;
- НС Банк: (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽94,56, продать — по ₽96,8.
Корпоративные события
ТМК: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Другие важные события
Россия: индекс производственной активности, февраль — 09:00 мск;
Турция: индекс потребительских цен, февраль — 10:00 мск;
Германия: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 11:55 мск;
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 12:00 мск:
Британия: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 12:30 мск;
Еврозона: индекс потребительских цен, февраль — 13:00 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности ISM, февраль — 18:00 мск;
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3200,48 (-1%).
Индекс РТС: 1142,37 (-1,62%).
S&P 500: 5954,50 (+1,59%).
Dow Jones Industrial Average: 43 840,91 (+1,39%).
NASDAQ Composite: 18 847,28 (+1,63%).