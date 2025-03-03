Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вероятнее всего, рубль укрепился до локальных максимумов, и сейчас подходящее время для покупки долларов. Но заработать на этом — слишком рискованная идея, рассказал агентству «Прайм» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.