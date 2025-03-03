Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары

Он напомнил, что граница в 96,5 рубля за доллар установлена в федеральном бюджете России на этот год. Уровень ниже этой отметки грозит дефицитом. Поэтому вероятен возврат к первоначальным ориентирам 100−105 рублей за доллар.
Граница в 85 рублей за доллар дает возможность заработать на покупке валюты больше, чем на депозите, при условии средней доходности последнего в 20 процентов.
«Иными словами, при текущем курсе доллара доходность депозита в рублях в 20 процентов будет аналогичной покупке долларов по 85 и продаже их по 102. Последняя операция, очевидно, гораздо рискованнее размещения средств на рублевом депозите», — заключил Гордиенко.
Официальный курс доллара, установленный Банком России с субботы, увеличился на 56,01 копейки, до 88,2568 рубля.