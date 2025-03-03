Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил «Газпром»

«Европа ускоренно расходует запасы газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 28 февраля, последний день календарной зимы, в европейских ПХГ остается 39,2 миллиарда кубометров газа. Это 38,5% от объема хранилищ и на 24,3 миллиарда кубометров меньше, чем год назад», — говорится в сообщении.
Уточняется, что средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и на 22% выше, чем в среднем за предыдущие десять лет. Это связано с нынешней погодой в регионе, соответствующей климатической норме.
«К началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», — подчеркнули в компании.
Как пояснили в «Газпроме», отбор ведется из запасов предыдущих лет. Голубое топливо заготовленное к этой зиме израсходовали еще в январе. По состоянию на 28 февраля из ПХГ Европы взяли 58 миллиардов кубометров газа — это в полтора раза больше, чем выкачали летом.
Сезон отбора из ПХГ Европы после окончания календарной зимы длился в предыдущие десять лет от 19 до 51 дня. Из хранилищ за этот период поднимали от 1,8 до 11,2 миллиарда кубометров газа. В этом году этот показатель может быть превышен.