Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил «Газпром»

Сезон отбора из ПХГ Европы после окончания календарной зимы длился в предыдущие десять лет от 19 до 51 дня. Из хранилищ за этот период поднимали от 1,8 до 11,2 миллиарда кубометров газа. В этом году этот показатель может быть превышен.