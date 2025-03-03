Bosch сократит число сотрудников

Bosch более года периодически объявляет о сокращениях сотрудников в различных отраслях, отмечает Handelsblatt. К концу прошлого года у компании насчитывалось 417,9 тыс. сотрудников по всему миру, что на 11,5 тыс. меньше, чем годом ранее. В Германии число работников концерна сократилось на 4,4 тыс., до 129,8 тыс. К концу 2032 года Bosch во всем мире может сократить более 12 тыс. рабочих мест.