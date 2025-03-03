Bloomberg рассказало о планах ЕС по хранению газа на Украине

Ранее власти Словакии заявили о проблемах, возникающих в республике в связи с решением Киева прекратить с 1 января 2025 года транспортировку газа из РФ по территории Украины в Словакию. Премьер-министр страны Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.