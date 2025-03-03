Bloomberg рассказало о планах ЕС по хранению газа на Украине

«Евросоюз рассматривает возможность помочь финансировать закупки Венгрией и Словакией газа не из России для размещения в хранилищах на Украине», — рассказали агентству источники, знакомые с темой.
Как добавили источник, газ затем будет продаваться странам центральной и восточной Европы, которые «раньше зависели от российского газа».
По словам агентства, пока неясно, на сколько приемлемой будет идея транзита газа через Польшу, Румынию или Грецию на Украину и его перераспределения для Словакии и Венгрии, у которых тоже есть системы для хранения газа.
Ранее агентство ЧТК со ссылкой на главу минпромторга республики Лукаша Влчека сообщало, что Чехия готова предоставить Словакии свои мощности по транспортировке и хранению природного газа.
Ранее власти Словакии заявили о проблемах, возникающих в республике в связи с решением Киева прекратить с 1 января 2025 года транспортировку газа из РФ по территории Украины в Словакию. Премьер-министр страны Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.