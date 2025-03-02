Сийярто обвинил Каллас в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии

В январе Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
«В своем письме Каллас министр (Сийярто — ред.) прежде всего напомнил, что Еврокомиссия, продлевая 27 января экономические санкции против России еще на шесть месяцев, дала четыре гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии в отношении Украины, и две из них уже нарушены», — говорится в сообщении агентства.
По словам Сийярто, ЕК не пригласила Венгрию на переговоры по возобновлению транзита газа из РФ через Украину, а также не обеспечила безопасность инфраструктуры газопровода «Турецкий поток» от атак Украины.
«Позиция Венгрии по принятию решений по Украине во многом будет определяться вопросами, поднятыми в этом письме, поэтому я уважительно прошу разъяснить, считает ли ЕК гарантию из четырех пунктов еще действительной, и сообщить о шагах по их соблюдению», — написал Сийярто.