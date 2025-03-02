Сийярто обвинил Каллас в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии

В январе Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.