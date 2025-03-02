ПК не грузятся: на рынке появилась поддельная электроника российских брендов

Минпромторг России находится в тесном взаимодействии с отечественными производителями электроники, в том числе по вопросу выявления на внутреннем рынке контрафактной продукции российских брендов, сообщили «Известиям» в ведомстве. Сейчас в РФ проходит добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. Это один из ключевых и наиболее динамично развивающихся проектов в сферах цифровизации торговли и контроля за оборотом продукции, считают в ведомстве. В случае введения обязательной маркировки данные прослеживаемости будут учитываться при проведении проверок и принятии решений в отношении недобросовестных производителей и поставщиков, отметили в его пресс-службе.