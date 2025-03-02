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Экспорт газа по «Турецкому потоку» в Европу в феврале обновил максимум

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года — до 1,55 миллиарда кубометров, тогда как среднесуточные поставки в прошлом месяце достигли исторического максимума в 57,3 миллиона кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Источник: © РИА Новости

Экспорт газа через пункт «Странджа 2 — Малкочлар», который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 28 февраля составил 1,55 миллиарда кубометров, или в среднем 57,3 миллиона кубометров в сутки. Среднесуточный показатель в феврале на 13,9% больше, чем в январе, и на 35,2% — чем в феврале прошлого года.

Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый — газопровод «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». «Балканский поток» проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии — на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.

Второй маршрут — украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию.

Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому — на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по «Турецкому потоку» впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории.

Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% — до 32,75 миллиарда кубометров.

Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения «Газпрома» с НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.