Исследование показало, как россияне покупали традиционные зимние товары

Так, по данным банка, автомобилисты зимой закупались лопатами, автощетками и скребками, незамерзайками. Причем общее число их покупок в теплую зиму 2024−2025 снизилось на 36% относительно снежной и морозной зимы 2023−2024.
Если взять за 100% все товары в вышеупомянутых категориях, то минувшей теплой зимой 43% пришлось на покупки лопат, актуальность которых из-за отсутствия снега заметно снизилась. Годом ранее показатель был 51%.
Те же 43% оказались и у покупок незамерзайки. При этом годом ранее доля покупок стеклоомывающей жидкости для авто в аналогичном рейтинге была 35%.
Однако, отметили в банке, доля покупок автощеток и скребков этой и предыдущей зимой была одинаковой — 14%.
Кроме того, доля покупок коньков, напротив, выросла до 55%. Годом ранее доля была 44%.
«Лидерство не удивительно, поскольку катки — категория развлечений, которая не столь зависит от погодных условий благодаря современным технологиям. Несмотря на теплую зиму 2024−2025, большинство уличных и крытых катков продолжали работать в прежнем режиме», — пояснили в банке.
На втором месте этой зимой оказался инвентарь для любителей покататься с горы. На покупки санок, тюбингов и ледянок пришлось 35%, как и годом ранее. Как объяснили аналитики, отсутствие снега для подобного вида забав в теплую зиму, россияне могли компенсировать за счет катания на тюбингах по специальным широким деревянным горкам или с искусственным снегом.
И, наконец, третье место заняли лыжи, доля которых снизилась до 10% с 21% зимой 2023−2024.
«Здесь, судя по всему, сказалось отсутствие привычно толстого слоя снега минувшей зимой, без которого заметно снижается качество катания по лыжне», — подчеркнули в исследовании.
Согласно банку, общее число покупок в категории «коньки», «санки, тюбинги и ледянки» и «лыжи» снизилось на 36% относительно зимы 2023−2024.
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