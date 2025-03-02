Исследование показало, как россияне покупали традиционные зимние товары

На втором месте этой зимой оказался инвентарь для любителей покататься с горы. На покупки санок, тюбингов и ледянок пришлось 35%, как и годом ранее. Как объяснили аналитики, отсутствие снега для подобного вида забав в теплую зиму, россияне могли компенсировать за счет катания на тюбингах по специальным широким деревянным горкам или с искусственным снегом.