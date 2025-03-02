Инвестиционный советник спрогнозировал рост курса биткоина

«По всей вероятности, мы можем увидеть итоговую распродажу и “вынос стопов” мелких игроков под уровнями $95−91 тыс. за биткоин. И уже от этих уровней возможно повторное восхождение в район $100−110 тыс. за биткоин и выше в марте этого года. Я предполагаю, что в апреле-мае этого года мы можем увидеть пик цен в районе $175−250 тыс. за биткоин. Опять же, если не случится каких-то непредсказуемых форс-мажоров, способных отправить в пике всю мировую экономику. В этом случае, конечно, не устоит и биткоин», — заключил эксперт.