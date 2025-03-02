Геополитика и ключевая ставка: какие акции вырастут на фоне их изменения

Геополитика крайне трудна для прогнозирования, поэтому гарантировать то, что все пойдет по позитивному сценарию никто не может. В колонке мы попытались порассуждать на тему, кто может выиграть в случае положительного исхода, однако надо понимать, что при любом отклонении последует реакция инвесторов и котировки бумаг будут вести себя иначе.
Причины роста рынка.
Начиная с последнего в 2024 году заседания Банка России, российский фондовый рынок существенно вырос:
- индекс Мосбиржи прибавил более 32% (с 2 416,45 пункта 19 декабря 2024 года до 3 200,48 пункта на закрытие 28 февраля),
- индекс гособлигаций RGBI — более 8% (с 99,23 пункта 19 декабря 2024 года до 107,54 пункта на закрытие 28 февраля).
Первая волна роста была обусловлена неожиданным для инвесторов решением Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21% в декабре. Решение шло вразрез с консенсусом, который предполагал рост ставки и ужесточение денежно-кредитных условий.
В 2025 году основное внимание инвесторов оказалось приковано к геополитике, особенно после официального вступления в должность президента США Дональда Трампа. Новостной фон достиг своего пика, когда состоялся телефонный разговор лидеров России и США и была достигнута договоренность о проведении в будущем личной встречи. Первые шаги в ходе переговорного процесса ускорили импульс роста рынка.
Как отреагировал рынок?
Несмотря на то, что ряд инвесторов все еще скептически относятся к старту процесса переговоров, ссылаясь на низкую вероятность позитивного завершения и длительность процесса, индекс Мосбиржи рос, вернувшись на уровни мая 2024 года. При этом рост сопровождался рекордным оборотом торгов. Например, 12 февраля оборот торгов в вечернюю сессию достиг ₽237 млрд, а по итогам дня превысил ₽422 млрд.
Возможные варианты развития событий.
Стоит отметить, что в текущих условиях рынок пока реагирует только на новости, а реальные заявления или шаги только предполагаются. Поэтому рынок может откатываться и скорее всего будет двигаться скачкообразно.
В случае ослабления санкций, это напрямую повлияет на бизнес ряда компаний и восстановление рынков сбыта. Снижение государственных расходов, нормализация рынка труда, упрощение логистики, снижение стоимости импорта при нормализации международных расчетов, может привести к снижению инфляции, что в свою очередь станет весомым аргументом для смягчения денежно-кредитной политики, а также к снижению в будущем ключевой ставки.
Также не стоит исключать и возвращения иностранных инвесторов. Определенно существует вероятность распродажи части активов, что приведет к давлению на рынок, однако в позитивном сценарии приток капитала нерезидентов поддержит «тонкий» российский рынок, реальный free-float которого оценивается в ₽7 трлн. Даже потенциальный переток денежных средств из биржевых фондов денежного рынка, в которых скопилось более ₽1,1 трлн, может привести к существенному росту, не говоря уже про возвращение нерезидентов.
Какие компании могут стать главными бенефициарами?
В качестве бенефициаров деэскалации можно выделить два класса активов, которые могут быть интересны для удержания или формирования инвестиционных портфелей.
Первые — компании, которые смогут восстановить размер либо маржинальность своего бизнеса за счет снятия ограничений. Такие компании попали под санкции и были вынуждены снизить рентабельность, отдавая предпочтение менее выгодным направлениям бизнеса.
Так, «Газпром» оказался отрезан от части европейского рынка, что на конец 2023 года привело к снижение EBITDA ниже ₽2 трлн, а долговая нагрузка выросла до 3-х ND/EBITDA. Компания продолжает период трансформации и диверсифицирует бизнес за счет развития СПГ-проектов и азиатского направления, однако возвращение покупок газа со стороны ЕС может существенно улучшить финансовое состояние.
В свою очередь «Аэрофлот» лишился возможности осуществлять часть международных перелетов, а также столкнулся со сложностями обслуживания самолетов, которые еще и находились в лизинге. Компания в 2022 году была вынуждена провести допэмиссию. Несмотря на все сложности, за счет роста трафика, увеличения загрузки кресел и роста цен на авиабилеты котировки существенно выросли, а по итогам года по РСБУ «Аэрофлот» получил рекордную выручку и прибыль от продаж. Последняя была получена впервые с 2016 года. Несмотря на то, что компания успешно прошла очередной кризис, открытие европейского направления позволит компании увеличить перевозки и пассажиропоток.
«Юнипро» является одним из наиболее дешевых в генерации активов, уступая лишь «Интер РАО» и торгуется за 1,9х EV/EBITDA, имея отрицательный уровень долга. Из-за наличия в акционерах немецкого Uniper, владеющего 83,73% акций, компания длительное время не имела возможности выплачивать дивиденды, размещая прибыль под растущие на фоне ужесточения денежно-кредитной политики процентные ставки. В итоге при текущей рыночной капитализации в ₽152−154 млрд компания получает около ₽10 млрд в год только за счет процентов и имеет кубышку в размере ₽80 млрд (данные на конец 3 квартала 2024 года и вероятно больше в текущих реалиях). Возвращение Uniper потенциально может привести к выплате пропущенных ранее дивидендов и росту компании.
Второй класс активов — это бенефициары снижения ставки. В данном случае интересные возможности возникают не только на рынке акций, но и на долговом рынке. По мнению УК «Первая», в случае, если события в геополитике продолжат развиваться по позитивному сценарию, ключевая ставка к концу года может быть снижена на 200 бп., до 19%.
Снижение стоимости денег в экономике может привести к улучшению состояния компаний с высокой долговой нагрузкой, которые смогут рефинансировать текущие займы под более низкие проценты и уменьшить финансовые платежи, что в конечном счете позитивно повлияет как на размер прибыли, так и на отдачу акционерам.
Также снижение ставки повлияет на возможность использовать капитал и инвестировать в расширение бизнеса. С этой точки зрения, интересны могут быть акции компаний роста, способные существенно нарастить свои показатели за счет более активных вложений в свои инвестиционные проекты. К таким компаниям относятся «Яндекс» и Ozon, которые демонстрируют высокие темпы роста бизнеса.
Не стоит исключать и улучшение состояния рынка IPO. Напомним, что в условиях ужесточения денежно-кредитной политики в 2024 году, многие компании отказывались от размещений на рынке за счет ограниченных и недостаточных возможностей по размещению капитала из-за высоких ставок: инвесторы отказывались покупать компании по высоким мультипликаторам, предпочитая консервативные вклады и денежный рынок. В данном случае интересными могут быть акции компаний, имеющие возможность вывести свои дочерние предприятия на IPO, что увеличит их собственную капитализацию.
На снижение ставки позитивно отреагируют и облигации, особенно те, что имеют длинную дюрацию. Например, ОФЗ 26238 торгуются с дюрацией 7,3. Это означает, что при снижении ключевой ставки до 17%, рост номинала превысит 29%. Также в данную категорию можно отнести и «Ренессанс Страхование», которое инвестирует страховые премии в инвестиционный портфель, который на конец сентября 2024-ого превысил ₽200 млрд. Часть портфеля вложена в корпоративные и государственные облигации, которые при переоценке на снижении ставки приведут к росту чистой прибыли и дивидендов соответственно.
Расти будут все?
Под риском снижения котировок могут оказаться бизнесы, которые в условиях санкций успели занять освободившиеся, после ухода иностранных конкурентов, ниши.
В первую очередь к таким историям можно отнести разработчиков программного обеспечения, таких как «Астра», «Диасофт» и Positive Technologies. Компании являются новичками Мосбиржи и при размещении делали большую ставку на рост спроса на отечественные IT-услуги в условиях ухода с рынка нерезидентов.
Геополитические факторы могут вносить существенные коррективы как в денежно-кредитную политику регулятора, так и в бизнес целых отраслей, влияя на оценку и возможности отдельных компаний. Инвесторам стоит учитывать, что процесс разрешения конфликта может занять длительное время, а также факт сохранения ключевой ставки на уровне 21% с умеренно-жестким сигналом довольно долгое время. В таких условиях важно сохранять гибкость инвестиционного портфеля, особенно учитывая резкую реакцию рынка на новости. Наличие возможности нарастить позиции при откатах может существенно улучшить результаты инвестирования.
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.