Геополитика и ключевая ставка: какие акции вырастут на фоне их изменения

В свою очередь «Аэрофлот» лишился возможности осуществлять часть международных перелетов, а также столкнулся со сложностями обслуживания самолетов, которые еще и находились в лизинге. Компания в 2022 году была вынуждена провести допэмиссию. Несмотря на все сложности, за счет роста трафика, увеличения загрузки кресел и роста цен на авиабилеты котировки существенно выросли, а по итогам года по РСБУ «Аэрофлот» получил рекордную выручку и прибыль от продаж. Последняя была получена впервые с 2016 года. Несмотря на то, что компания успешно прошла очередной кризис, открытие европейского направления позволит компании увеличить перевозки и пассажиропоток.