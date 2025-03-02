Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе

Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд стала Белоруссия: товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Германия, с которой торговля сократилась почти на 22% и составила 9,5 миллиарда.