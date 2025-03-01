В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов

«Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт», — сообщал ЦБ. Однако самозапрет нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Механизм также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на уплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.