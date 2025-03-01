В Минцифры рассказали об условиях снятия запрета на кредиты через «Госуслуги»

«Ограничение на выдачу кредитов и займов перестанет действовать через два дня после внесения сведений о снятии самозапрета в кредитную историю. Дата снятия будет отражена квалифицированными бюро кредитных историй (КБКИ) в PDF-файле, который придет в личный кабинет “Госуслуг”, — сообщили в пресс-службе Минцифры.
Закон о самозапрете на кредиты был подписан год назад для большей защиты граждан от действий мошенников, которые не только похищают средства со счетов россиян, но и сами оформляют на них кредиты или под воздействием социальной инженерии убеждают это сделать. С 1 марта этого года на «Госуслугах» оформить добровольный отказ может любой гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале и ИНН.
Самозапрет действует бессрочно, но его можно в любое время снять. Подавать заявления на отказ и снятие можно будет неограниченное количество раз.