В Минцифры рассказали об условиях снятия запрета на кредиты через «Госуслуги»

Закон о самозапрете на кредиты был подписан год назад для большей защиты граждан от действий мошенников, которые не только похищают средства со счетов россиян, но и сами оформляют на них кредиты или под воздействием социальной инженерии убеждают это сделать. С 1 марта этого года на «Госуслугах» оформить добровольный отказ может любой гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале и ИНН.