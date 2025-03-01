Россия в четыре раза увеличила темпы роста экономики

В то же время замедление роста экономики зафиксировала Италия, где показатель по итогам прошлого года составил 0,5% против 0,7% в позапрошлом году. А вот самый резкий обвал темпов экономического роста был в Японии: если еще в 2023 году ее ВВП вырос на 1,5%, то в прошлом году лишь на 0,1% из-за слабого внутреннего спроса.