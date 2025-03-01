Россия в четыре раза увеличила темпы роста экономики

ВВП России по итогам прошлого года увеличился на 4,1% — такие же темпы роста были и в позапрошлом году. В то же время экономики «Большой семерки» в среднем увеличились на 1% против 1,1% годом ранее.
Сильнее всего среди стран клуба увеличилась американская экономика — на 2,8%, что немного меньше показателя 2023 года в 2,9%. Канадская экономика второй год подряд росла на 1,5%, а французская — на 1,1%.
При этом существеннее всего темпы роста экономики ускорились в Британии — ее ВВП в прошлом году увеличился на 0,9% против 0,4% годом ранее.
В то же время замедление роста экономики зафиксировала Италия, где показатель по итогам прошлого года составил 0,5% против 0,7% в позапрошлом году. А вот самый резкий обвал темпов экономического роста был в Японии: если еще в 2023 году ее ВВП вырос на 1,5%, то в прошлом году лишь на 0,1% из-за слабого внутреннего спроса.
Германия уже второй год подряд становится единственной страной «Большой семерки», экономика которой сокращается: в прошлом году она уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% в 2023 году.