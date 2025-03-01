Что будет на Мосбирже в марте: падение до 2900 или рост выше 3500 пунктов

Встреча в Белом доме переросла в перепалку Трампа, Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Зеленский сказал, что сделки о природных ресурсах недостаточно для безопасности Украины. Американские лидеры обвинили его в неуважении к США и подчеркнули, что у него «на руках нет карт». В итоге Трамп заявил, что пришел к выводу о неготовности Зеленского к миру. Зеленский покинул Белый дом. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, а предполагавшееся подписание соглашения по добыче полезных ископаемых между двумя странами, не состоялось.