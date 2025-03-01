Что будет на Мосбирже в марте: падение до 2900 или рост выше 3500 пунктов

В пятницу вечером, 28 февраля, прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Дональд Трамп заявил в ходе встречи, что Россия и Украина достаточно близки к достижению договоренности по мирному урегулированию конфликта. На этом фоне индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, подскочил на 2,2%, до 3252,44 пункта.
Однако рынок быстро развернулся после того, как стало понятно, что встреча двух президентов не удалась. Индекс IMOEX2 менее, чем за 10 минут перешел от роста к падению, теряя 0,05%, до 3180,78 пункта. Далее его динамика стабилизировалась и по состоянию на 22:40 мск индикатор находился на уровне 3214,54 пункта (+1,01% к закрытию предыдущей торговой сессии).
Встреча в Белом доме переросла в перепалку Трампа, Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Зеленский сказал, что сделки о природных ресурсах недостаточно для безопасности Украины. Американские лидеры обвинили его в неуважении к США и подчеркнули, что у него «на руках нет карт». В итоге Трамп заявил, что пришел к выводу о неготовности Зеленского к миру. Зеленский покинул Белый дом. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, а предполагавшееся подписание соглашения по добыче полезных ископаемых между двумя странами, не состоялось.
Российские инвесторы встречают март, когда рынок находится в нестабильном состоянии — индекс Мосбиржи уже более чем на 150 пунктов ниже своего локального максимума от 25 февраля (3371,06 пункта). Это значение было достигнуто в результате ралли, начавшегося 12 февраля с телефонного звонка президентов России и США. Оно продлилось почти две недели — за это время основной рублевый бенчмарк прибавил 11,7%.
Как отмечает аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов, ожидание урегулирования ситуации на Украине стало главным драйвером мощного роста. Но после этого надежды инвесторов на потепление в геополитике начали ослабевать. Плюс на рынок продолжают давить экономические факторы, такие как жесткая монетарная политика ЦБ, возможное замедление роста экономики и увеличении налоговой нагрузки на бизнес.
По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 февраля вырос на 0,23% против 0,17% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,07% против 10% неделей ранее. После публикации этих данных 26 февраля вечером коррекция на рынке акций ускорилась.
Что будет происходить на рынке акций в марте
Закрытие февральского гэпа
Эксперты ожидают закрытие гэпа, образовавшегося 13 февраля — тогда за день рынок подскочил почти на 6% после телефонного разговора президентов России и США. По мнению аналитика «Алор Брокер» Игоря Соколова, для того, чтобы гэп закрылся, индекс должен опуститься как минимум до 3000 пунктов, прежде чем он сможет начать снова расти и двигаться к 3500 пунктам.
Игорь Додонов тоже полагает, что негативные тенденции сохранятся в начале марта и индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 3060 пунктов. После этого, по его мнению, вероятен переход в режим консолидации в ожидании новых драйверов, прежде всего, со стороны геополитической повестки. «Если же обнадеживающих, с точки зрения геополитики, новостей долго не будет, рынок может продолжить постепенно сползать вниз, в район 3000 пунктов или даже 2900 пунктов», — считает аналитик.
Возвращение позитива
Импульсом для роста рынка акций может стать конкретика в урегулировании геополитического конфликта. По мнению Игоря Додонова, новая волна позитива может начаться после сообщения о конкретной дате встречи президентов России и США. Игорь Соколов считает, что основанием для новых покупок может стать подписание международных соглашений по текущему конфликту. «Но состоится оно или нет — не знает никто», — предупреждает Соколов.
По оценкам аналитика «Цифры брокер» Кирилла Климентьева, при положительном продвижении переговоров индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3500 пунктов к концу марта. «Для фондового рынка разрешение конфликта означает сразу два важных позитивных факта: снижение государственных расходов, что в свою очередь приведет к снижению инфляции и ключевой ставки Банка России и возвращение иностранного капитала», — говорит он.
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин считает, что определяющими для движения рынка среднесрочно являются два фактора: геполитика и ставка ЦБ, зависящая от инфляции. «Что касается вероятностей, то на наш взгляд, более вероятный сценарий достижения определенных договоренностей по деэскалации и замедление инфляции во втором квартале, что может придать новый импульс росту на рынке акций», — полагает он.
Что касается сырьевого и валютного факторов, то в базовом сценарии сервиса «Газпромбанк Инвестиции», средняя цена нефти Brent в текущем году составит около $75 за баррель, а курс доллара к концу года может превысить ₽100. Андрей Ванин отмечает, что в среднесрочной перспективе такой сценарий позитивен для российского рынка акций. Однако, отмечает он, сейчас на рынок существенное влияние оказывают политические новости.
Рынок останется волатильным
Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики предупреждают, что в ближайшие недели рынок акций останется волатильным. «Инвесторы оценивают начавшиеся переговоры между Россией и США как фундаментальный сдвиг от конфронтации к конструктивному диалогу. Поэтому каждый новый шаг и новое слово вызывают и продолжат вызывать волатильность на рынке», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Он отмечает, что со стороны фундаментального анализа в отрыве от геополитики дать прогноз по индексу Мосбиржи сейчас сложно. «Если будет прогресс в урегулировании конфликта, то рынок вырастет, даже если ДКП останется жесткой, а инфляция не начнет замедляться. И наоборот, негативные новости по процессу урегулирования способны обеспечить откат рынка даже при падении индекса потребительских цен и росте ожиданий смягчения ДКП», — поясняет Василий Карпунин.
Кирилл Климентьев обращает внимание, что после заявлений политиков по возможности разрешения конфликта волатильность по индексу Мосбиржи превышает 2% внутри торговой сессии.
Что делать инвестору
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Несколько советов, что делать инвестору в текущей ситуации на рынке акций.
Покупать подешевевшие акции
Стратегия Buy the dip (покупка на падениях) может быть наиболее эффективной для рынка акций, считает Василий Карпунин.
«На месте инвесторов я бы попытался ощутить окончание коррекции в районе 3000 пунктов по индексу Мосбиржи и далее рассматривал бы акции сектора, который должен оказаться в наибольшем выигрыше в случае снятия санкций — финансового. Банки могут быть интересной покупкой на горизонте до одного года. Потребсектор может тоже показать хорошие результаты, опираясь на по-прежнему платежеспособный спрос населения», — говорит Игорь Соколов.
Не паниковать
Кирилл Климентьев советует инвесторам не поддаваться постоянно сменяющимся настроениям, от излишней эйфории до панической распродажи. Он также считает, что для долгосрочных инвестиций в акции сейчас удачное время для покупок: ключевая ставка достигла своего пика, а разрешение геополитического напряжения может стать дополнительным драйвером роста.
Быть острожным с маржинальной торговлей
В ближайшее время ожидается большое количество отчетностей российских эмитентов. По мнению Игоря Додонова, в текущих условиях они будут вызывать лишь колебания в отдельных акциях и вряд ли будут сильно влиять на рынок в целом. «При этом волатильность на рынке, судя по всему, будет оставаться высокой, так что инвесторам стоит проявлять осторожность, в частности, избегать высокорискованных видов торговли, например, с “плечом”, — говорит аналитик.
Присмотреться к облигациям
Учитывая текущий курс рубля, долгосрочный инвестор может обратить внимание на замещающие облигации, тело и размер купона которых могут вырасти в рублевом эквиваленте в случае ослабления рубля, говорит Андрей Ванин. Также, по его мнению, перед возможным началом цикла снижения ключевой ставки интересны долгосрочные рублевые облигации с фиксированным купоном.
По словам Василия Карпунина, укрепление рубля и замедление кредитования указывают на высокие шансы скорого снижения инфляции. Он считает, что в таких условиях при стабильной геополитической ситуации возможен рост средних и длинных ОФЗ.