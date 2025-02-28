Запуск цифрового рубля отложат на 2026 год

Депутат отметил, что нет смысла сильно откладывать запуск цифрового рубля, потому что инфраструктура для этого готова со стороны ЦБ и была бы готова к 1 июля у большинства крупных банков. Проблемы есть у небольших кредитных организаций — у многих из них просто не хватает ресурсов, чтобы обеспечить разработку нужной технологической базы.
Другого мнения придерживаются опрошенные «Известиями» участники рынка. Так, по мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, для полноценного внедрения третей формы денег пока не готова инфраструктура — сама платформа. Он уточнил, что тестирование проекта отстает от первоначальной дорожной карты где-то на год.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, в свою очередь, уверен, что потребуется даже больше времени. По его словам, массовое внедрение третьей формы нацвалюты технически возможно не ранее 2027 года. Она требует значительной и дорогой доработки, а также адаптации к реальным условиям бизнеса и финансовой системы страны.