Запуск цифрового рубля отложат на 2026 год

Депутат отметил, что нет смысла сильно откладывать запуск цифрового рубля, потому что инфраструктура для этого готова со стороны ЦБ и была бы готова к 1 июля у большинства крупных банков. Проблемы есть у небольших кредитных организаций — у многих из них просто не хватает ресурсов, чтобы обеспечить разработку нужной технологической базы.