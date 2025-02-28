В России создан «роуминг» при оплате QR-кодом на рынке банковских платежей

Всем банкам доступна возможность проводить оплату покупок через собственные мобильные приложения по СБП с использованием платформы Multi-QR, который отображается на 2 млн терминалов в России. Отмечается, что технология вместе с самой платформой будет передана Объединению банков после решения всех юридических вопросов.
К новому может бесплатно подключиться любой банк — необходимые доработки занимают около двух-трех недель. При сканировании MultiQR из мобильного приложения кредитных организаций пользователи смогут бесшовно оплатить покупку по СБП.
«При этом вся платежная цепочка останется “под капотом” и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платеж пройдет по стандартному сценарию оплаты по СБП», — добавили в кредитной организации.
По словам старшего вице-президента, главы блока «Транзакционный банкинг» «Сбера» Дмитрия Малых, в настоящее время разные банки не умеют считывать QR-код других банков, но эта технология решает эту проблему.
Ранее, 7 февраля, сообщалось, что Центробанк РФ утвердил новый стандарт, направленный на повышение безопасности операций с QR-кодами. Регулятор отметил, что финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты.