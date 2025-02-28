В России создан «роуминг» при оплате QR-кодом на рынке банковских платежей

Всем банкам доступна возможность проводить оплату покупок через собственные мобильные приложения по СБП с использованием платформы Multi-QR, который отображается на 2 млн терминалов в России. Отмечается, что технология вместе с самой платформой будет передана Объединению банков после решения всех юридических вопросов.