В неоплачиваемом долгу: россиян освободят от выплат по оформленным мошенниками кредитам

— Во-первых, суд вправе заблокировать «пойманные» деньги, и ими никто не воспользуется. Уголовные дела могут рассматриваться годами. Во-вторых, с кого будут стараться взимать ущерб? Если со злоумышленников, то это утопичная идея. Им выставят счет в миллионы и миллиарды рублей, в зависимости от размаха преступников, но получить их практически невозможно. А в случае предъявления финансовых претензий дроперам — вольным или невольным посредникам — дела рискуют увязнуть в ответных исках, где те также могут потребовать признать себя жертвами, — комментирует аналитик.