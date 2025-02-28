В ФССП рассказали о «вале нарушений» при взыскании долгов с россиян

По ее словам, к систематическим нарушениям, которые допускали все типы взыскателей, относятся взаимодействие с третьими лицами без согласия должника и разглашение им персональных данных клиентов, оказание психологического давления, использование сотрудниками личных телефонов для контактов с должниками, а также нарушение частоты взаимодействия. Например, по закону (230-ФЗ) коллекторы могут звонить и напоминать гражданину о долге не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Это ограничение распространяется в том числе на звонки от роботов-коллекторов.