В ФАС сравнили рекламу высокодоходных вкладов с работой обменников в 90-х

«Мы сейчас будем готовить совместное письмо ФАС и Центрального банка с рекомендациями по рекламе вкладов, потому что-то, что сейчас происходит, напоминает 1990-е годы, начало 2000-х, когда еще у нас были распространены пункты обмена валют и они давали информацию потребителям некорректно на выносных штендерах — на них показывались более высокие курсы обмена валют, а при входе в пункт обмена валют оказывалось, что эти курсы действуют, например, при обмене $10 тыс. Неконкурентное преимущество позволяло направлять поток клиентов именно в тот пункт обмена валют, который показывал практически нереальные к обмену курсы для населения», — отметил чиновник, выступая на встрече представителей Банка России с участниками рынка, организованной Ассоциацией банков России (АБР).