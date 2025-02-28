В «деле Домодедово» появились документы финразведки о выводе капитала

Представители Каменщика и Домодедово протестовали против закрытия дела. «Никакие сведения о государственной тайне не представлены», — сказал один из представителей группы компаний. Он добавил, что коммерческой тайны в деле тоже нет. Один из представителей ответчиков заявил, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве председателя наблюдательного совета «ДМЕ Холдинг» Когана и собственника холдинга Каменщика не соответствует действительности.