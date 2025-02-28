Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России

Немного не дотянули до такого показателя Подмосковье (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей). Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов, а ниже — восьми. Самая низкая средняя зарплата по стране зафиксирована в Ингушетии — около 40 тысяч рублей.