«Северсталь» заявила о риске срыва проектов из-за запрета на мигрантов

Филимонов руководит Вологодской областью с октября 2023 года, он отправил в отставку ряд чиновников, связанных с «Северсталью». Минувшей осенью губернатор вызвал «на татами, ковер или ринг» оппонента, который распространяет в отношении него «заказные сплетни», не приведя его фамилии. Филимонову ответил основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов: «Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет».