Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ

«Сокращенное фирменное наименование компании — АО “СПбМТСБ” — сменится на АО “Петербургская биржа”», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение принято внеочередным общим собранием акционеров 27 февраля.
Уточняется, что в начале марта сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ.
Новое название — дань уважения первой бирже в России, Санкт-Петербургской бирже, основанной Петром I в 1703 году, и отсылка к ее названию, поясняют в организации.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.