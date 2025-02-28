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Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов торговой площадки.

Источник: © РИА Новости

«Сокращенное фирменное наименование компании — АО “СПбМТСБ” — сменится на АО “Петербургская биржа”», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято внеочередным общим собранием акционеров 27 февраля.

Уточняется, что в начале марта сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ.

Новое название — дань уважения первой бирже в России, Санкт-Петербургской бирже, основанной Петром I в 1703 году, и отсылка к ее названию, поясняют в организации.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.