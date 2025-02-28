Прибыль банков снизится на 20 процентов в 2025 году, заявил Костин

«Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15−20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания», — сказал глава ВТБ в эфире телеканала «Россия 24».