Прибыль банков снизится на 20 процентов в 2025 году, заявил Костин

«Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15−20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания», — сказал глава ВТБ в эфире телеканала «Россия 24».
В конце ноября Костин заявлял, что российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер.
В четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль российских банков в 2025 году может составить 3−3,5 триллиона рублей.
По данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за 2024 год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор за прошлый год заработал 3,8 триллиона рублей.