Превентивные сферы: критические уязвимости найдены в каждом втором банковском приложении

Обоюдная работа
В регуляторной среде наблюдается явная тенденция к ужесточению требований в области защиты финансовых операций и персональных данных, заметил в беседе с «Известиями» управляющий практикой информационной безопасности RAMAX Group Алексей Колодка.
— Регулятор активно продвигает законодательные инициативы, направленные на расширение ответственности как банковских организаций, так и операторов связи за последствия киберпреступлений. Операторы сотовой связи вынуждены внедрять передовые технологии на базе искусственного интеллекта для выявления потенциально мошеннических звонков, — сказал он. — Это связано с новыми требованиями, согласно которым операторы могут нести финансовую ответственность за убытки клиентов, возникшие в результате телефонного мошенничества.
Банковский сектор, по его словам, также сталкивается с повышенными требованиями к системам контроля и предотвращения мошенничества. В частности, вводятся строгие процедуры при осуществлении крупных денежных операций. Банки обязаны проводить дополнительную верификацию клиентов перед выдачей значительных сумм наличных средств, чтобы избежать риска перевода денег злоумышленникам. В случае последующего обнаружения факта мошенничества банк может быть привлечен к компенсации ущерба клиенту.
— Чтобы защититься от мошенников, необходимо включить двухфакторную аутентификацию во всех критически важных сервисах, особенно в интернет-банкинге. Пользоваться антивирусом и определителем номеров от операторов связи или банков. Блокировать незнакомые входящие номера, — напомнил эксперт.
Также он отметил, что нужно соблюдать и другие правила безопасности: никогда не переходить по ссылкам из непроверенных источников, с подозрением относиться к сообщениям от давно неактивных контактов, а также никому и никогда не говорить одноразовые коды из СМС и push-уведомлений.
Есть и другие меры предосторожности. В частности, директор по развитию направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Максим Большаков в беседе с «Известиями» посоветовал избегать общественных сетей Wi-Fi и подключаться к банковским приложениям только через защищенные сети. Кроме того, в целях безопасности эксперт рекомендует отключить автоматическое заполнение паролей в браузерах и приложениях.
Работа по обеспечению безопасности использования приложений должна быть обоюдной — со стороны банка и со стороны клиента, сказал «Известиям» основатель проекта по борьбе с мошенническими call-центрами «Пиэра» Арсен Акопян.
— Стоит понимать, что доля хакинга банковских приложений среди других случаев мошенничества не так велика, так как это требует серьезных ресурсов и интеллектуальных затрат высококвалифицированных специалистов. С большинством атак системы безопасности банков справляются. Но бреши как раз и оказываются в фокусе внимания в случае утечек данных, — пояснил он.
Законодательная база
Уже предусмотрена ответственность за невыполнение требований по защите информации для финансовых организаций, сказал «Известиям» бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.
— Это требование закона о критической информационной инфраструктуре и, соответственно, ст. 13.12 КоАП за невыполнение требований об обязательной защите информации — устранение уязвимостей входит в обязательные требования, установленные регуляторами. Со стороны ЦБ также существует правило, что если клиент теряет деньги из-за плохой работы антифрода и когда банк вовремя не отследил появление новой информации о той или иной мошеннической схеме или о том или ином мошеннике и выдал все-таки деньги этому мошеннику, то банк обязан компенсировать все потери в сторону клиента, — напомнил эксперт.
Это само по себе, по его мнению, должно мотивировать банки лучше заниматься борьбой с мошенничеством.
— Поэтому вопрос сегодня стоит не в усилении какой-либо ответственности банков, а просто в нормальном правоприменении имеющихся норм, — считает Алексей Лукацкий.
Причина проблем
Требования к безопасности информационных систем — как общие, установленные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России, так и специальные, предписанные для кредитных организаций Банком России, — в целом достаточно эффективны при условии их соблюдения, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления Президентской академии Алексей Ефремов.
— Большинство проблем возникает на стороне пользователя банковского приложения. Именно от его уровня понимания информационной безопасности и зависит зачастую судьба его финансовых активов, — отметил эксперт. — Это касается элементарных вещей — например, открытия сообщений от незнакомых людей в мессенджерах или перехода по сомнительным ссылкам в таких сообщениях или электронных письмах. А также зачастую хранения данных о банковских картах в приложениях разного рода сервисов, например маркетплейсов, служб доставки, бронирования билетов и гостиниц, либо в браузерах на смартфоне или ином компьютере.
Решение этой проблемы заключается, по его словам, в повышении финансовой и информационной грамотности населения, в том числе с помощью соответствующих информационных материалов и инструкций в самих приложениях, которые пользователь должен бы внимательно изучить перед установкой или активацией соответствующего приложения.
— В 2024 году была значительно ужесточена административная и уголовная ответственность за незаконную обработку персональных данных, на рассмотрении Госдумы находится проект федерального закона об уголовной ответственности за использование для совершения мошенничества дипфейк-технологий, — напомнил Алексей Ефремов.
Однако, по его мнению, одних мер ответственности недостаточно без эффективного правоприменения и, что самое главное, повышения уровня финансовой и информационной грамотности значительной части населения.
Основные моменты
Обнаруженные слабые места в защите банковских приложений, особенно критические, подчеркивают важность усиления контроля и ответственности банков за кибербезопасность, заметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков. В условиях роста киберпреступлений и участившихся утечек данных, особенно в финансовой сфере, Центробанк, вероятно, ужесточит требования к кредитным организациям.
— Это может выражаться в более строгих нормах по информационной безопасности, обязательном тестировании на проникновение, регулярном аудите безопасности приложений, а также в финансовых санкциях за несоблюдение установленных стандартов, особенно в части контроля доступа и защиты от атак, направленных на взлом учетных записей сотрудников, — отметил эксперт.
Бдительность и осведомленность — залог защиты от мошенничества, поскольку киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы. Важно напомнить, что с 1 марта 2025 года вступает в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов, позволяющий клиентам банков защитить себя от несанкционированного оформления кредитов злоумышленниками, напомнил эксперт.
«Известия» направили запросы в ЦБ и Минфин, но на момент публикации ответы получены не были.