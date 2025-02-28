Превентивные сферы: критические уязвимости найдены в каждом втором банковском приложении

— Это требование закона о критической информационной инфраструктуре и, соответственно, ст. 13.12 КоАП за невыполнение требований об обязательной защите информации — устранение уязвимостей входит в обязательные требования, установленные регуляторами. Со стороны ЦБ также существует правило, что если клиент теряет деньги из-за плохой работы антифрода и когда банк вовремя не отследил появление новой информации о той или иной мошеннической схеме или о том или ином мошеннике и выдал все-таки деньги этому мошеннику, то банк обязан компенсировать все потери в сторону клиента, — напомнил эксперт.